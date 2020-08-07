07.08.2020 11:31

Мужчина погиб под колесами товарного поезда (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства смертельного травмирования жителя Харьковщины.



// hk.npu.gov.ua

6 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что в районе станции «Шевченково-Южное» под грузовой поезд попал мужчина.



Установлено, что поезд двигался со стороны станции «Основа» в направлении «Купянск-Cортировочный» и допустил наезд на мужчину, который переходил пути.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

От полученных травм 46-летний житель Шевченковского района погиб.



Движение поездов прекращалось примерно на 1,5 часа.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.