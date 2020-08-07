Главная Новости Образование Мужчина погиб под колесами товарного поезда (ФОТО)
07.08.2020  11:31   

Мужчина погиб под колесами товарного поезда (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства смертельного травмирования жителя Харьковщины.


// hk.npu.gov.ua

6 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что в районе станции «Шевченково-Южное» под грузовой поезд попал мужчина.

Установлено, что поезд двигался со стороны станции «Основа» в направлении «Купянск-Cортировочный» и допустил наезд на мужчину, который переходил пути.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

От полученных травм 46-летний житель Шевченковского района погиб.

Движение поездов прекращалось примерно на 1,5 часа.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 Криминал и происшествия Молодой мужчина бросился под электричку в Слатино 21.02 Криминал и происшествия Поезд в Одессу сбил мужчину 20.12 Криминал и происшествия Под Харьковом – два смертельных случая на железной дороге за сутки
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 