07.08.2020 11:06

У Київському районі реконструюють шкільний стадіон (ВІДЕО)

Реконструкцію багатофункціонального стадіону проводять комунальники у Харківській загальноосвітній школі №158 у Київському районі.



// city.kharkov.ua

Як повідомив директор КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Юрій Нестерук, ремонт проводиться в рамках міської програми розвитку фізкультури і спорту. Після завершення робіт стадіон стане багатофункціональним спорткомплексом, який складатиметься з семи спортивних зон.

«Тут буде два футбольних поля - зі штучним і піщаним покриттям. Також будуть облаштовані майданчики для гри у баскетбол і стрітбол на асфальтовому покритті, а для волейболу - на покритті з гранвідсіву. Крім того, будуть встановлені різні тренажери та обладнані бігові доріжки, майданчик для настільного тенісу і стрибкова яма», - зазначив Юрій Нестерук.



Роботи вже практично завершені: на даний момент майданчики укомплектовують спортивним інвентарем та асфальтують доріжки. Юрій Нестерук додав, що після відкриття стадіону займатися спортом там зможуть не лише школярі, а й усі мешканці мікрорайону.



Директор підприємства також зазначив, що за останній час у Харкові почастішали випадки вандалізму на спортмайданчиках, тому він закликав харків'ян дбайливо ставитися до того, що будується для жителів міста.



Нагадаємо, до 1 вересня у Харкові планують відкрити 13 нових шкільних стадіонів. Як повідомив раніше Харківський міський голова Геннадій Кернес, більшість об'єктів реконструюють у спальних районах міста: ХТЗ, Нових Будинках, Салтівці, Холодній горі.