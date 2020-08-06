06.08.2020 16:26

Коронавирус отодвинул вступительный экзамен на 19 сентября - призывная компания для части абитуриентов затянется

Решение передвинуть дату вступительного экзамена на сентябрь дает шанс поступающим в магистратуру, которые не имели возможности принять участие в основной и дополнительной сессиях или не сдали их, все же вступить в вузы до начала осеннего призыва.



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По результатам проведенного 4 августа 2020 пресбрифинга и.о. Министра Сергея Шкарлета было принято решение, что для поступающих в магистратуру, которые не смогли по тем или иным причинам составить желают пересдать единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку, третью сессию перенесут на 19 сентября. Соответствующий приказ МОН опубликован сегодня, 6 августа 2020 года.

Такое решение дает шанс поступающим в магистратуру, которые не имели возможности принять участие в основной и дополнительной сессиях или не сдали их, все же вступить в ЗВО до начала осеннего призыва.

Важно: как и в прошлом году, результаты третьей сессии ЕВИ можно будет использовать для поступления только на контракт. Третья сессия - платная, стоимость отдельно определять Украинский центр оценивания качества образования. Регистрация вторая сессия пройдет с 17 по 25 августа, а сам экзамен состоится 19 сентября. Пункты проведения ЕВИ создадут в 9 городах - Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Киеве, Львове, Славянске, Одессе, Херсоне, Харькове.

Регистрация на третью сессию ЕВИ происходить по такому же алгоритму, что и на основную сессию. Важно, что перед этим поступающим обязательно необходимо уточнить, предусмотренные Правилами приема избранное ЗВО дополнительные сроки приема заявлений, конкурсного отбора и зачисления в магистратуру.