06.08.2020 15:25

В школах отменят линейки и торжества по случаю начала нового учебного года

МОН предлагает воздержаться от массовых мероприятий 1 сентября



// osvita.ua

Министерство образования и науки будет рекомендовать школам воздержаться от массовых мероприятий во время празднования 1 сентября.

Об этом сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в ходе эфира, организованного EdCamp Ukraine.

По ее словам, традиционный формат проведения 1 сентября из-за карантина будет не совсем корректным.

«Мы бесспорно рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий, но формат встречи или формат проведения 1 сентября может определяться в каждой школе индивидуально. Это может быть какое-то празднование в пределах класса», - сказала Мандзий.

Кроме того, она подчеркнула необходимость креативно подойти к формату проведения 1 сентября.

«Давайте не будем подвергать друг друга опасности, а продумаем креативный формат. Я точно знаю о креативности наших школьных команд», - сказала заместитель министра образования и науки.