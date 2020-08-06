В школах отменят линейки и торжества по случаю начала нового учебного года

МОН предлагает воздержаться от массовых мероприятий 1 сентября
Министерство образования и науки будет рекомендовать школам воздержаться от массовых мероприятий во время празднования 1 сентября.
Об этом сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в ходе эфира, организованного EdCamp Ukraine.
По ее словам, традиционный формат проведения 1 сентября из-за карантина будет не совсем корректным.
«Мы бесспорно рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий, но формат встречи или формат проведения 1 сентября может определяться в каждой школе индивидуально. Это может быть какое-то празднование в пределах класса», - сказала Мандзий.
Кроме того, она подчеркнула необходимость креативно подойти к формату проведения 1 сентября.
«Давайте не будем подвергать друг друга опасности, а продумаем креативный формат. Я точно знаю о креативности наших школьных команд», - сказала заместитель министра образования и науки.
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
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