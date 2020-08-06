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06.08.2020  15:25   

В школах отменят линейки и торжества по случаю начала нового учебного года

МОН предлагает воздержаться от массовых мероприятий 1 сентября


// osvita.ua

Министерство образования и науки будет рекомендовать школам воздержаться от массовых мероприятий во время празднования 1 сентября.

Об этом сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в ходе эфира, организованного EdCamp Ukraine.

По ее словам, традиционный формат проведения 1 сентября из-за карантина будет не совсем корректным.

«Мы бесспорно рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий, но формат встречи или формат проведения 1 сентября может определяться в каждой школе индивидуально. Это может быть какое-то празднование в пределах класса», - сказала Мандзий.

Кроме того, она подчеркнула необходимость креативно подойти к формату проведения 1 сентября.

«Давайте не будем подвергать друг друга опасности, а продумаем креативный формат. Я точно знаю о креативности наших школьных команд», - сказала заместитель министра образования и науки.

Источник:   osvita.ua
 Тэги:  школа, торжество, харьков, рекомендация, карантин
 
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