06.08.2020 14:25

Харьковский 9 классник стал лучшим химиком в Украине

Определены победители дистанционной Всеукраинской химической олимпиады для учащихся 8 - 9 классов - среди них пятерка харьковчан.



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02 августа 2020 года состоялась дистанционная Всеукраинская химическая олимпиада для учащихся 8 - 9 классов.

В этом соревновании приняли участие 76 участников, которые были призерами III-го этапа Всеукраинской олимпиады по химии 2019/2020 учебного года и победителями IV-го этапа 51-й Всеукраинской олимпиады по химии 2018/2019 учебного года. Всеукраинская полная олимпиада по химии организована и проведена по инициативе членов жюри финального этапа Всеукраинской химической олимпиады и волонтеров.

Харьковскую область на дистанционной Всеукраинской химической олимпиаде для учащихся 8 - 9 классов представляли двенадцать школьников, пять из которых стали победителями.

Достижения наших учеников:

Первое место - Волков Владислав , ученик 9 класса Харьковской гимназии № 47 Харьковского городского совета Харьковской области;

II место -

Клименко Дарья , ученица 9 класса Харьковской гимназии № 47 Харьковского городского совета Харьковской области;

, ученица 9 класса Харьковской гимназии № 47 Харьковского городского совета Харьковской области; Соколов Владимир, ученик 9 класса Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 "Академическая гимназия" Харьковского городского совета Харьковской области;

ученик 9 класса Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 "Академическая гимназия" Харьковского городского совета Харьковской области; Тихонов Владислав , ученик 9 класса Харьковской гимназии № 14 Харьковского городского совета Харьковской области;

, ученик 9 класса Харьковской гимназии № 14 Харьковского городского совета Харьковской области; Палант Эдуард, ученик 8 класса КУ «Харьковский физико-математический лицей №27 Харьковского городского совета Харьковской области».

Поздравляем победителей и их наставников! Желаем новых достижений и побед!