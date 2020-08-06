Харьковский 9 классник стал лучшим химиком в Украине

Определены победители дистанционной Всеукраинской химической олимпиады для учащихся 8 - 9 классов - среди них пятерка харьковчан.
02 августа 2020 года состоялась дистанционная Всеукраинская химическая олимпиада для учащихся 8 - 9 классов.
В этом соревновании приняли участие 76 участников, которые были призерами III-го этапа Всеукраинской олимпиады по химии 2019/2020 учебного года и победителями IV-го этапа 51-й Всеукраинской олимпиады по химии 2018/2019 учебного года. Всеукраинская полная олимпиада по химии организована и проведена по инициативе членов жюри финального этапа Всеукраинской химической олимпиады и волонтеров.
Харьковскую область на дистанционной Всеукраинской химической олимпиаде для учащихся 8 - 9 классов представляли двенадцать школьников, пять из которых стали победителями.
Достижения наших учеников:
Первое место - Волков Владислав , ученик 9 класса Харьковской гимназии № 47 Харьковского городского совета Харьковской области;
II место -
Поздравляем победителей и их наставников! Желаем новых достижений и побед!
Заранее приготовьтесь к тому, что ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить этот день творчеству.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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