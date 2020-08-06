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06.08.2020  14:25   

Харьковский 9 классник стал лучшим химиком в Украине

Определены победители дистанционной Всеукраинской химической олимпиады для учащихся 8 - 9 классов - среди них пятерка харьковчан.


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02 августа 2020 года состоялась дистанционная Всеукраинская химическая олимпиада для учащихся 8 - 9 классов. 

В этом соревновании приняли участие 76 участников, которые были призерами III-го этапа Всеукраинской олимпиады по химии 2019/2020 учебного года и победителями IV-го этапа 51-й Всеукраинской олимпиады по химии 2018/2019 учебного года. Всеукраинская полная олимпиада по химии организована и проведена по инициативе членов жюри финального этапа Всеукраинской химической олимпиады и волонтеров.

Харьковскую область на дистанционной Всеукраинской химической олимпиаде для учащихся 8 - 9 классов представляли двенадцать школьников, пять из которых стали победителями. 

Достижения наших учеников:

Первое место - Волков Владислав , ученик 9 класса Харьковской гимназии № 47 Харьковского городского совета Харьковской области;

II место - 

  • Клименко Дарья , ученица 9 класса Харьковской гимназии № 47 Харьковского городского совета Харьковской области; 
  • Соколов Владимир, ученик 9 класса Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 "Академическая гимназия" Харьковского городского совета Харьковской области; 
  • Тихонов Владислав , ученик 9 класса Харьковской гимназии № 14 Харьковского городского совета Харьковской области; 
  • Палант Эдуард, ученик 8 класса КУ «Харьковский физико-математический лицей №27 Харьковского городского совета Харьковской области».

Поздравляем победителей и их наставников! Желаем новых достижений и побед!

Источник:   Харьковская академия непрерывного образования
 Тэги:  олимпиада, химия, харьков, призеры, победа
 
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