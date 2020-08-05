05.08.2020 16:25

Власти взялись за питание школьников - столовые ожидает оптимизация

На заседании в среду, 5 августа, правительство утвердило обязанности министерств и ведомств по реформе в части школьного питания до 2023 года.



Фото: Голос.ua

В Украине в течение ближайших трех лет намерены реформировать систему школьного питания. На заседании в среду, 5 августа, правительство утвердило обязанности министерств и ведомств по данной реформе до 2023 года.

Так, в этом году планируется утвердить нормы и порядок организации питания учащихся в учреждениях образования, санитарный регламент для учреждений общего среднего образования и разработать примерные двухнедельные меню с учетом использования сезонных продуктов.

В сентябре Минэкономики, Минздрава, Госпродпотребслужба должны утвердить гигиенические требования к пищеблокам учреждений общего среднего образования

В течение трех лет планируется обеспечить модернизацию пищеблоков в учреждениях общего среднего образования.

Согласно плану, Минобразования, Минздрав, Минэкономики и местные администрации должны способствовать популяризации формирования культуры питания и развития принципов здорового питания с привлечением институтов гражданского общества.

Стоит отметить, что в Харькове с 1 сентября учебный год в школах может так и не начаться из-за роста заболеваемости коронавирусом. Прошедший год школьники доучивались дистанционно.