Власти взялись за питание школьников - столовые ожидает оптимизация

На заседании в среду, 5 августа, правительство утвердило обязанности министерств и ведомств по реформе в части школьного питания до 2023 года.
В Украине в течение ближайших трех лет намерены реформировать систему школьного питания. На заседании в среду, 5 августа, правительство утвердило обязанности министерств и ведомств по данной реформе до 2023 года.
Так, в этом году планируется утвердить нормы и порядок организации питания учащихся в учреждениях образования, санитарный регламент для учреждений общего среднего образования и разработать примерные двухнедельные меню с учетом использования сезонных продуктов.
В сентябре Минэкономики, Минздрава, Госпродпотребслужба должны утвердить гигиенические требования к пищеблокам учреждений общего среднего образования
В течение трех лет планируется обеспечить модернизацию пищеблоков в учреждениях общего среднего образования.
Согласно плану, Минобразования, Минздрав, Минэкономики и местные администрации должны способствовать популяризации формирования культуры питания и развития принципов здорового питания с привлечением институтов гражданского общества.
Стоит отметить, что в Харькове с 1 сентября учебный год в школах может так и не начаться из-за роста заболеваемости коронавирусом. Прошедший год школьники доучивались дистанционно.
Звезды склоняют к реализации своих задумок во всех областях. Главное – старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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