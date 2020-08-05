Студенты ХГУ им. Каразина победили в международной математической олимпиаде

Ребята обошли на математической олимпиаде своих сверстников из Стенфорда и МГУ.
Студенты харьковского мехмата Владимир Рябов и Ольга Шевченко заняли первое и второе места на 27-й Международной студенческой олимпиаде по математике, проходившей в Университетском колледже Лондона.
В соревновании приняли участие 546 студентов из 45 стран мира.
Звезды склоняют к реализации своих задумок во всех областях. Главное – старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Под влиянием поля повышенного давления 6 августа в Харькове сохранится малооблачная без осадков погода.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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