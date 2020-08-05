05.08.2020 11:28

Студенты ХГУ им. Каразина победили в международной математической олимпиаде

Ребята обошли на математической олимпиаде своих сверстников из Стенфорда и МГУ.



//insidernews.info

Студенты харьковского мехмата Владимир Рябов и Ольга Шевченко заняли первое и второе места на 27-й Международной студенческой олимпиаде по математике, проходившей в Университетском колледже Лондона.

В соревновании приняли участие 546 студентов из 45 стран мира.