Главная Новости Образование Студенты ХГУ им. Каразина победили в международной математической олимпиаде
05.08.2020  11:28   

Студенты ХГУ им. Каразина победили в международной математической олимпиаде

Ребята обошли на математической олимпиаде своих сверстников из Стенфорда и МГУ.


//insidernews.info

Студенты харьковского мехмата Владимир Рябов и Ольга Шевченко заняли первое и второе места на 27-й Международной студенческой олимпиаде по математике, проходившей в Университетском колледже Лондона.

В соревновании приняли участие 546 студентов из 45 стран мира.

Источник:   insider news
 Тэги:  олимпиада, студенты, харьков
 
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