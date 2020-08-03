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03.08.2020  19:49   

У Харкові школярам, які отримали 200 балів з ЗНО, вручать премії

Харківським випускникам, які отримали на зовнішньому незалежному оцінюванні 200 балів, вручатимуть грошові премії.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 3 серпня 2020 года, на постійній комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.
 
За її словами, протягом трьох останніх років Харків лідирує за кількістю 200-бальних результатів з ЗНО. Зокрема, у 2020 році на рахунку дітей - 31 найвищий показник.
 
«Тільки у фізико-математичному ліцеї №27 зазвичай нараховується не менше десяти випускників, які отримують по 200 балів. Цього року є дівчинка - випускниця 27-го ліцею, яка отримала 200 балів і з фізики, і з математики», - розповіла Ольга Деменко.
 
Вона повідомила, що, зважаючи на успіхи дітей, Харківський міський голова Геннадій Кернес ініціював персональне преміювання випускників, які здали ЗНО на відмінно.
 
Ольга Деменко підкреслила, що Харків - перше місто в Україні, де виступили з такою ініціативою. Відповідне рішення планується ухвалити на найближчій сесії міської ради. Тоді ж буде озвучений розмір винагороди.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  зно, премии, харьков
 
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