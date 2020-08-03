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03.08.2020  19:12   

У харківських дитсадках створять півтисячі додаткових місць

Близько 500 нових місць створять у дитячих садках Харкова у 2020 році.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 3 серпня 2020 года, повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.
 
За її словами, зараз у Харкові активно готуються до нового навчального року, і з 1 вересня планується розширення мережі закладів дошкільної освіти. Зокрема, буде відкрито новий дитячий садок №333 в Індустріальному районі по пров. Івана Каркача та 10 нових груп у дитячих садках, що вже працюють. 
 
«Тобто майже 500 нових місць для малюків буде створено, що зменшить соціальну напругу навколо влаштування у дитячі садки», - сказала Ольга Деменко.
 
Директор департаменту зазначила, що зараз усі дитячі садочки міста працюють, і їх відвідують понад 30% дітей, що є досить високим показником для літнього періоду.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  новые места, детский сад, харьков
 
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