03.08.2020 19:12

У харківських дитсадках створять півтисячі додаткових місць

Близько 500 нових місць створять у дитячих садках Харкова у 2020 році.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 3 серпня 2020 года, повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.

За її словами, зараз у Харкові активно готуються до нового навчального року, і з 1 вересня планується розширення мережі закладів дошкільної освіти. Зокрема, буде відкрито новий дитячий садок №333 в Індустріальному районі по пров. Івана Каркача та 10 нових груп у дитячих садках, що вже працюють.

«Тобто майже 500 нових місць для малюків буде створено, що зменшить соціальну напругу навколо влаштування у дитячі садки», - сказала Ольга Деменко.

Директор департаменту зазначила, що зараз усі дитячі садочки міста працюють, і їх відвідують понад 30% дітей, що є досить високим показником для літнього періоду.