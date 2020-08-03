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03.08.2020  12:10   

У школі №61 відкриють новий шкільний стадіон (ФОТО)

Реконструкція стадіону завершується у Харківській загальноосвітній школі №61 (вул. Танкопія, 19/4).


// city.kharkov.ua

За кошти міського бюджету там побудували нові майданчики для занять волейболом, баскетболом, міні-футболом, настільним тенісом, встановили турніки для воркауту.

Крім того, була оновлена будівля самої школи. Там встановили енергозбережні вікна, відремонтували покрівлю. На території оновили асфальтове покриття, встановили нову огорожу та висадили квіти.

Нагадаємо, що у місті за ініціативою Харківського міського голови Геннадія Кернеса працює програма з відновлення спортивної інфраструктури для дітей. Сучасні стадіони побудовані вже в більше ніж ста навчальних закладах.

Источник:   ХМР
 Тэги:  школа, стадион, харьков
 
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