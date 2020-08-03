У школі №61 відкриють новий шкільний стадіон (ФОТО)

Реконструкція стадіону завершується у Харківській загальноосвітній школі №61 (вул. Танкопія, 19/4).
За кошти міського бюджету там побудували нові майданчики для занять волейболом, баскетболом, міні-футболом, настільним тенісом, встановили турніки для воркауту.
Крім того, була оновлена будівля самої школи. Там встановили енергозбережні вікна, відремонтували покрівлю. На території оновили асфальтове покриття, встановили нову огорожу та висадили квіти.
Нагадаємо, що у місті за ініціативою Харківського міського голови Геннадія Кернеса працює програма з відновлення спортивної інфраструктури для дітей. Сучасні стадіони побудовані вже в більше ніж ста навчальних закладах.
День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
влажность:
давление:
ветер: