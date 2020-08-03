В Харьков поступили обновленные учебники русского языка для начальной школы по программе НУШ

Министерством образования и науки Украины начато доставку в регионы новых учебников для учеников 3-го класса учреждений общего среднего образования, в которых учтены все последние изменения по НУШ.
По состоянию на 31.07.2020 в Харьковскую области поступило 26 наименований новых учебников для учеников 3-го класса учреждений общего среднего образования
в количестве 76 942 шт.
2 года назад первоклассники начали учебу по новым государственным стандартам. теперь они пойдут в третий клас по новым станартам обучения. Онлайн-курсы, семинары и тренинги с успехом освоили все педагоги, которые преподают в начальных классах. Во всех учреждениях создали новое образовательное пространство с использованием IT-технологий, мультимедийных средств, современного дидактического оборудования, новой мебели.
Учебников русского языка, как и ожидалось, в несколько раз меньше, чем учебников по украинскому. Количество книг (на область) прокомментировал профильный департамент:
|
№
|
Автор(и)
|
Назва
|
Клас
|
Кількість, прим.
|
Вашуленко М.С. та ін.
|
Українська мова та читання підручник. Частина 1
|
3
|
8041
|
Вашуленко О.В.
|
Українська мова та читання підручник. Частина 2
|
3
|
8041
|
Захарійчук М.Д.
|
Українська мова та читання підручник. Частина 1
|
3
|
3840
|
Богданець-Білоскаленко Н.І. та інші
|
Українська мова та читання підручник. Частина 2
|
3
|
3840
|
Іщенко О.Л.,
Іщенко А.Ю..
|
Українська мова та читання підручник. Частина 1
|
3
|
39
|
Іщенко О.Л.,
Іщенко А.Ю..
|
Українська мова та читання підручник. Частина 2
|
3
|
39
|
Кравцова Н.М. та ін.
|
Українська мова та читання підручник. Частина 1
|
3
|
2903
|
Савчук А.С.
|
Українська мова та читання підручник. Частина 2
|
3
|
2903
|
Сапун Г.М.
|
Українська мова та читання підручник. Частина 1
|
3
|
17
|
Сапун Г.М.
|
Українська мова та читання підручник. Частина 2
|
3
|
17
|
Мітчелл Г.К., Марілені Малкогіанні
|
Англійська мова (з аудіосупровідом)
|
3
|
6840
|
Пухта Г. та ін.
|
Англійська мова (з аудіосупровідом)
|
3
|
6830
|
Карпюк О.Д.
|
Англійська мова (з аудіосупровідом)
|
3
|
13123
|
Логачевська С.П. та ін.
|
Математика. Частина 1
|
3
|
149
|
Логачевська С.П. та ін.
|
Математика. Частина 2
|
3
|
149
|
Будна Н.О.,
Беденко Н.В.
|
Математика. Частина 1
|
3
|
1793
|
Будна Н.О.,
Беденко М.В.
|
Математика. Частина 2
|
3
|
1793
|
Волощенко О.В. та ін.
|
Я досліджую світ. Частина 1
|
3
|
267
|
Волощенко О.В. та ін.
|
Я досліджую світ. Частина 2
|
3
|
267
|
Іщенко О.Л. та ін.
|
Я досліджую світ. Частина 1
|
3
|
153
|
Іщенко О.Л. та ін.
|
Я досліджую світ. Частина 2
|
3
|
153
|
Лобова О.В.
|
Мистецтво
|
3
|
51
|
Лємешева Н.А.
|
Мистецтво
|
3
|
13
|
Калініченко О.В., Аристова Л.С.
|
Мистецтво
|
3
|
6810
|
Лапшина И.Н.,
Зорька Н. Н.
|
Російська мова
|
3
|
2639
|
Лапшина И.Н. та інші
|
Російська мова та читання. Частина 1 (рос)
|
3
|
6232
|
Всього
|
76942
День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
влажность:
давление:
ветер: