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03.08.2020  11:25   

В Харьков поступили обновленные учебники русского языка для начальной школы по программе НУШ

Министерством образования и науки Украины начато доставку в регионы новых учебников для учеников 3-го класса учреждений общего среднего образования, в которых учтены все последние изменения по НУШ.


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По состоянию на 31.07.2020 в Харьковскую области поступило 26 наименований новых учебников для учеников 3-го класса учреждений общего среднего образования
в количестве 76 942 шт.

2 года назад первоклассники начали учебу по новым государственным стандартам. теперь они пойдут в третий клас по новым станартам обучения.  Онлайн-курсы, семинары и тренинги с успехом освоили все педагоги, которые преподают в начальных классах. Во всех учреждениях создали новое образовательное пространство с использованием IT-технологий, мультимедийных средств, современного дидактического оборудования, новой мебели.

Учебников русского языка, как и ожидалось, в несколько раз меньше, чем учебников по украинскому. Количество книг (на область) прокомментировал профильный департамент:

 

Автор(и)

Назва

Клас

Кількість, прим.
 

Вашуленко М.С. та ін.

Українська мова та читання підручник. Частина 1

3

8041
 

Вашуленко О.В.

Українська мова та читання підручник. Частина 2

3

8041
 

Захарійчук М.Д.

Українська мова та читання підручник. Частина 1

3

3840
 

Богданець-Білоскаленко Н.І. та інші

Українська мова та читання підручник. Частина 2

3

3840
 

Іщенко О.Л.,

Іщенко А.Ю..

Українська мова та читання підручник. Частина 1

3

39
 

Іщенко О.Л.,

Іщенко А.Ю..

Українська мова та читання підручник. Частина 2

3

39
 

Кравцова Н.М. та ін.

Українська мова та читання підручник. Частина 1

3

2903
 

Савчук А.С.

Українська мова та читання підручник. Частина 2

3

2903
 

Сапун Г.М.

Українська мова та читання підручник. Частина 1

3

17
 

Сапун Г.М.

Українська мова та читання підручник. Частина 2

3

17
 

Мітчелл Г.К., Марілені Малкогіанні

Англійська мова (з аудіосупровідом)

3

6840
 

Пухта Г. та ін.

Англійська мова (з аудіосупровідом)

3

6830
 

Карпюк О.Д.

Англійська мова (з аудіосупровідом)

3

13123
 

Логачевська С.П. та ін.

Математика. Частина 1

3

149
 

Логачевська С.П. та ін.

Математика. Частина 2

3

149
 

Будна Н.О.,

Беденко Н.В.

Математика. Частина 1

3

1793
 

Будна Н.О.,

Беденко М.В.

Математика. Частина 2

3

1793
 

Волощенко О.В. та ін.

Я досліджую світ. Частина 1

3

267
 

Волощенко О.В. та ін.

Я досліджую світ. Частина 2

3

267
 

Іщенко О.Л. та ін.

Я досліджую світ. Частина 1

3

153
 

Іщенко О.Л. та ін.

Я досліджую світ. Частина 2

3

153
 

Лобова О.В.

Мистецтво

3

51
 

Лємешева Н.А.

Мистецтво

3

13
 

Калініченко О.В., Аристова Л.С.

Мистецтво

3

6810
 

Лапшина И.Н.,

Зорька Н. Н.

Російська мова

3

2639
 

Лапшина И.Н. та інші

Російська мова та читання. Частина 1 (рос)

3

6232
   

Всього

  

76942
 
Источник:   Харьковская академия непрерывного образования
 Тэги:  учебник, харьков, русский язык
 
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