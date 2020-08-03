03.08.2020 11:25

В Харьков поступили обновленные учебники русского языка для начальной школы по программе НУШ

Министерством образования и науки Украины начато доставку в регионы новых учебников для учеников 3-го класса учреждений общего среднего образования, в которых учтены все последние изменения по НУШ.



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По состоянию на 31.07.2020 в Харьковскую области поступило 26 наименований новых учебников для учеников 3-го класса учреждений общего среднего образования

в количестве 76 942 шт.

2 года назад первоклассники начали учебу по новым государственным стандартам. теперь они пойдут в третий клас по новым станартам обучения. Онлайн-курсы, семинары и тренинги с успехом освоили все педагоги, которые преподают в начальных классах. Во всех учреждениях создали новое образовательное пространство с использованием IT-технологий, мультимедийных средств, современного дидактического оборудования, новой мебели.

Учебников русского языка, как и ожидалось, в несколько раз меньше, чем учебников по украинскому. Количество книг (на область) прокомментировал профильный департамент: