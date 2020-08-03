03.08.2020 11:01

Астробои в Харькове пройдут по новым правилам

Специалисты профильного департамента горсовета прокомментировали новую форму интеллектуальных соревнований по астрономии.



://kharkivosvita.net.ua

В конце лета учащиеся учреждений общего среднего образования и нынешние победители III этапа Всеукраинской ученической олимпиады по астрономии имеют возможность принять участие в астрономических боях ( Письмо ДНУ ИМЗО от 24.07.2020 №22.1 / 10-1482 ).

Мероприятие состоится в онлайн-формате, ориентировочно, в течение 14-20 августа 2020.

В течение 7 дней одаренных учащихся со всей Украины ожидают разнообразные соревнования, когда не один, а в команде ищешь решение очень сложных задач.

Больше о Астробоях, правилах их проведения и регистрационные формы для участников и членов жюри можно найти по ссылке: https://cutt.ly/SsrIJF4 .