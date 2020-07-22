МОН запустило серию видеоразъяснений по наиболее распространенным вопросам для абитуриентов

22.07.2020 16:05

Первый ролик – про вступительные экзамены и творческие конкурсы - уже доступен на сайте министерства в разделе «Вступительная кампания - 2020» и на официальном YouTube-канале.

Не позднее 24 июля во всех заведениях высшего образования должна начаться регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы. В ролике эксперты МОН рассказывают о том, кто, как и когда должен сдавать вступительные экзамены или участвовать в творческих конкурсах.

«К примеру, для поступающих на бюджет творческие конкурсы и вступительные экзамены будут проводиться в несколько потоков. Это сделано для того, чтобы абитуриенты имели больше возможностей для поступления в различные вузы в случае совпадения дат проведения этих испытаний», - объясняют чиновники.

В целом вступительные экзамены и творческие конкурсы пройдут для поступающих на места государственного заказа с 1 по 12 августа, на контракт – с 1 до 22 августа.

Видеоразъяснения также будут сопровождаться соответствующей инфографикой, которая просто и доступно будет иллюстрировать основные этапы вступительной кампании. Она будет размещаться в разделе «Вступительная кампания - 2020» на официальном сайте МОН, распространяться в соцсетях и через средства массовой информации.

База видеоразъяснений и инфографики для поступающих на бакалавра, младшего бакалавра и на магистра будет пополняться новыми материалами до 1 августа – до начала основного этапа вступительной кампании 2020 года.

На Правительственном портале напоминают, что с 30 июня 2020 года в МОН заработал консультационный центр, услугами которого могут пользоваться нынешние абитуриенты и их родители.