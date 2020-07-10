Депутаты предлагают узаконить второгодников и заканчивать среднюю школу не с «первого раза»

Соответствующий проект закона зарегистрирован группой депутатов из фракции «Европейская солидарность».
Авторы документа отмечают, что задачей законопроекта является приведение Закона Украины «О полном общем среднем образовании», который был принят в начале 2020 года, в соответствие с Конституцией Украины и другими законами Украины.
«При принятии закона не удалось избежать некоторых существенных неувязок с нормами законодательства Украины и появления положений, имеющих признаки неконституционных, на что все чаще указывают представители педагогической общественности, органы местного самоуправления и другие субъекты учебного процесса», - отмечают авторы законопроекта.
В частности, статьей 6 Закона «гарантируется бесплатность получения в государственных и коммунальных учебных заведениях полного общего среднего образования на каждом ее уровне за счет средств государственного и местных бюджетов один раз в течение жизни».
«Приведенная редакция по уточнению «один раз в течение жизни» (например, относительно заведений специализированного образования, лицеев) в предлагаемом контексте не согласуется с нормами части третьей статьи 53 Конституции Украины и не учитывает правовой позиции Конституционного Суда Украины», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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