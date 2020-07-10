10.07.2020 17:28

Харьковские вузы дерутся за бюджетные места для абитуриентов

Министерство образования и науки объявило учреждениям высшего и профессионального предвысшего образования, находящимся в управлении ведомства о начале процедуры конкурсного отбора исполнителей государственного заказа на подготовку получателей высшего и профессионального предвысшего образования в 2020 году.



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Соответствующее письмо отправлено руководителям учреждений высшего и профессионального предвысшего образования.

Для участия в конкурсном отборе учебным заведениям необходимо подать заявление, перечень выданных сертификатов об аккредитации с указанием специальности, копию справки из ЕГРПОУ и справку о деятельности участника конкурсного отбора.

По результатам проведения конкурсного отбора с исполнителями государственного заказа будет заключен государственный контракт с определением экономических и правовых обязательств сторон.

«Разработка комплекта документов от участников конкурсного отбора будет осуществляться членами конкурсной комиссии по отбору исполнителей государственного заказа на подготовку получателей высшего, профессионального предвысшего образования, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2020 году», - отметили в Министерстве образования и науки.