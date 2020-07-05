05.07.2020 18:14

На первые тесты ВНО не пришли около 20 процентов абитуриентов

В УЦОКО рассказали, сколько выпускников не явились на ВНО.



Фото: pixabay.com

В Украинском центре оценивания качества образования заявили, что на Внешнее независимое оценивание по математике не явилось 20% выпускников. А на ВНО по украинскому языку не явилось 26%.

Об этом заявил глава УЦОКО Валерий Бойко в интервью "Зеркалу недели".

"На математику неявка — 20 процентов, на украинский язык — 26", — сказал он.

Кроме того, Бойко также рассказал о том, сколько абитуриентов не допустили к сдаче экзаменов из-за повышенной температуры или ОРВИ.

"На ВНО по математике таких было 12 человек, по языку и литературе - 54. Но двери в вузы для них не закрыли, у них есть возможность подать документы и написать заявление на участие в дополнительной сессии тестирования", — рассказал он.

Напомним, в этом году выпускников, которые за Внешнее независимое оценивание получат максимальный бал, будет значительно больше в сравнении с прошлым годом. Это связано с тем, что пороговый балл, который позволяет поступить в высшее учебное заведение, был понижен.