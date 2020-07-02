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02.07.2020  17:07   

Каждый 6 бакалавр на сдал единый экзамен по иностранному языку для дальнейшей магистратуры

Только около 87 тысяч выпускников сдали единый вступительный экзамен, что составляет всего лишь 86% от зарегистрированных.


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1 июля 2020 года 87 124 поступающих в магистратуру здали единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку. Это составляет 86% от общего количества зарегистрированных на экзамен. Здавать ЕВЭ можно было по английскому, немецкого, французскому или испанскому языкам.

115 участников ЕВИ не были допущены к пунктам тестирования, из них у 11 были выявлены признаки острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 7 общественных наблюдателей. 10 участников ЕВЭ удалили из-за нарушения процедуры (списывания).

Тест состоял из 2-х частей: чтение и использование языка. На сдачу экзамена было отведено 60 минут, во время которых участникам предлагалось выполнить 42 задания. Максимальное количество баллов, которое мог набрать поступающий, - 42. Тестовые тетради с ЕВЭ и правильные ответы к ним будут размещены на сайте УЦОКО уже сегодня, 2 июля.

Результаты основной сессии ЕВЭ будет размещено на информационных страницах абитуриентов в "Кабинете участника ЕФВВ / ЕВЭ" не позднее чем за 14 календарных дней со дня проведения тестирования.

Для лиц, которые не смогли принять участие в основной сессии ЕВЭ по причинам, не зависящим от их действий и воли, есть возможность зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Они должны в течение 3 дней с момента проведения тестирования подать в региональный центр документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Источник:   МОН Украины
 Тэги:  экзамен, бакалавр, магистратура, иностранный, результат
 
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