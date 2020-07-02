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02.07.2020  09:45   

Возврат денег за пробное ВНО: что нужно знать

С 1 июля Министерство образования и науки Украины совместно с ПриватБанком запустило процесс возврата участникам пробного ВНО средств, уплаченных ранее за участие в тестировании.


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В МОН дали разъяснения по процедуре возврата денег.

Как получить средства?

Необходимо иметь любую карту в ПриватБанке, оформленную именно на участника / участницу пробного ВНО. Финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефону, указанному при регистрации на пробное ВНО как основной.

Кому возвращают деньги?

Средства будут возвращать именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Ни маме, ни папе, а именно тем участникам и участницам, которые были зарегистрированы на тестирование.

Как узнать о получении средств?

Те участники, которые имеют карточку ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств на карту.

Что делать, если нет карты ПриватБанка?

Необходимо обратиться в любое отделение ПриватБанка и оформить карту бесплатно за 15 минут. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.

Если участник / участница уже являются клиентами банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения. Несовершеннолетние участники пробного ВНО также могут оформить карту ПриватБанка.

Когда нужно успеть оформить карту?

Как можно быстрее. Однако если сейчас нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября - программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года.

Что делать, если при регистрации на пробное ВНО указано не телефон, а одного из родителей? Или если за это время свой номер телефона изменился?

Необходимо зайти в сервис определения результатов на сайте УЦОКО и изменить основной номер телефона на тот, что привязан к карте.

Напомним, в этом году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли его дома. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня - из всех предметов.

17 июня Кабинет Министров утвердил порядок возврата средств всем участникам пробного ВНО. На это будет потрачено 52 млн 450 тыс грн из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Источник:   МОН
 Тэги:  вно, пробное, оплата, возврат
 
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