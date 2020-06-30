Начали работу "горячие линии" и приемная граждан по поступлению 2020

30 июня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020. Они будут работать до 15 сентября включительно.
Поступающие, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы о проведении вступительной кампании 2020, в частности, регистрации электронных кабинетов и представления заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и тому подобное.
Для каждой категории вопросов будут работать телефонные линии в Министерстве образования и науки, Правительственном контактном центре, ГП "ИнфоРесурс", Государственной службе качества образования:
Горячая линия МОН 0800 50 45 70 (БЕСПЛАТНО!)
Правительственный контактный центр 1545
Для поступающих ВОТ 0800 50 44 25
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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