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30.06.2020  19:46   

Начали работу "горячие линии" и приемная граждан по поступлению 2020

30 июня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020. Они будут работать до 15 сентября включительно.


// facebook

Поступающие, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы о проведении вступительной кампании 2020, в частности, регистрации электронных кабинетов и представления заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и тому подобное.

Для каждой категории вопросов будут работать телефонные линии в Министерстве образования и науки, Правительственном контактном центре, ГП "ИнфоРесурс", Государственной службе качества образования:

Горячая линия МОН 0800 50 45 70 (БЕСПЛАТНО!)

Правительственный контактный центр 1545

Для поступающих ВОТ 0800 50 44 25

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  поступление, 2020, горячая линия
 
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