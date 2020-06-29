В МОН рассказали, как в Украине будут проходить экзамены для поступающих в магистратуру. Видео

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВЭ) в Украине, которые сдают желающие поступить в магистратуру, состоятся 1 и 3 июля в безопасных условиях.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины в Facebook.
С собой желающим сдать экзамен необходимо взять:
Маски также будут выдавать на входе к пунктам проведения экзаменов. К тестированию будут допускать только людей с температурой не выше 37,2 градусов и без признаков респираторных болезней и только в медицинской маске или респираторе.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
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