27.06.2020 18:08

Поступление 2020: Горячие линии и приемная граждан начнут работу 30 июня

Со вторника, 30 июня 2020, в МОН начнут работу консультационные телефонные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020 Они будут работать до 15 сентября включительно.



://facebook.com

Обратившись на консультативные телефонные линии или лично в приемную граждан, поступающие смогут получить все разъяснения по вступлению в высших учебных, профессиональной перед высшими и профессионально-технического образования.



"Мы активно общаются вопрос вступления и особенно тех изменений, которые произошли из-за карантина и смещение сроков вступительной кампании. На сайте МОН создан отдельный раздел, где поступающие могут найти ответы на самые распространенные вопросы, пошаговые инструкции, инфографики, документы и тому подобное. Кроме того, с начала года мы оперативно даем ответы на все вопросы через страницу ВВЕДЕНИЕ 2020 на Facebook. Также на канале МОН в YouTube будет размещено серию видеорозьяснень об особенностях нынешнего вступления ", - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.



Приемная граждан работать в помещении Министерства образования и науки по адресу г.. Киев, бул. Шевченко, 16, каб. 401 в пн-чт 9:00 - 18:00, в пт 9:00 - 16:45.



Напомним, МОН обнародовало данные по минимальной цены контрактного обучения в каждом из 160 заведений, обучающих соискателей высшего образования, в подчинении МОН.