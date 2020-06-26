26.06.2020 12:53

Старт ВНО в Харькове для тройки подростков оказался фальстартом (ВИДЕО)

25 июня на Харьковщине прошел первый экзамен ВНО. В области работало 60 пунктов тестирования, написали экзамен почти 12 000 человек.



// suspilne.media

Об этом рассказал директор областного центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

"К сожалению, трех детей мы не смогли допустить, после трех или четырех замеров температуры показатель был около 38 градусов. Все эти дети будут проходить ВНО в период дополнительной сессии", - говорит Сидоренко.

По словам Сидоренко, из-за отмены итоговой аттестации для выпускников школ на тестирование не пришли две тысячи зарегистрированных участников.

Как организовали работу в пункте ВНО в университете ХПИ, смотрите в сюжете: