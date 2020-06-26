Старт ВНО в Харькове для тройки подростков оказался фальстартом (ВИДЕО)

25 июня на Харьковщине прошел первый экзамен ВНО. В области работало 60 пунктов тестирования, написали экзамен почти 12 000 человек.
Об этом рассказал директор областного центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.
"К сожалению, трех детей мы не смогли допустить, после трех или четырех замеров температуры показатель был около 38 градусов. Все эти дети будут проходить ВНО в период дополнительной сессии", - говорит Сидоренко.
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