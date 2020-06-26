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26.06.2020  12:05   

Харківські школярі виступили на всеукраїнській музичній інтернет-конференції

Харківські школярі виступили на всеукраїнській музичній інтернет-конференції Учні харківської Дитячої школи мистецтв №3 взяли участь у Всеукраїнській дитячій інтернет-конференції «Ars Longa».


// city.kharkov.ua

Захід відбувся у форматі дискусійних панелей за головуванням учнів-модераторів, які здобули таке право під час минулорічної конференції «Мистецтво без меж: шлях до науки». Цього року модератором став учень Дитячої школи мистецтв №3 Аркадій Осетров.

Для участі у конференції кожен претендент надіслав до оргкомітету відеозапис з доповіддю на такі теми: «Світова музична культура», «Музика, яка створена в Україні», «Музика та інші види мистецтва», «У світі класики», «Сучасний музичний простір», «Фольклор, музичне краєзнавство», «Музичні інструменти, ансамблі, оркестри». Журі відібрало роботи 57 кращих учнів з різних регіонів країни - з Харківської, Сумської, Донецької, Хмельницької, Львівської, Луцької, Одеської, Черкаської, Рівненської, Полтавської, Херсонської, Київської областей та міста Києва.

Учні Дитячої школи мистецтв №3 представили різні доповіді: Аркадій Осетров на тему «Пригоди симфонії: від минулого до сучасності», а Федір Шейко - «Тромбон: особливості застосування інструменту у класичній та джазовій музиці». За підсумками цьогорічного виступу Аркадію Осетрову надали повторне право бути модератором.  

Зазначимо, що онлайн-конференція «ARS LONGA 2020» тривала два дні по 6 годин на платформі «ZOOM» та транслювалася на соціальних сторінках організаторів у соціальній мережі «Facebook». За два дні її подивилися понад 6 тис. учасників. З більш детальною інформацією та посиланням на відеозапис трансляції можна ознайомитися тут.

Источник:   ХМР
 Тэги:  школа, конференция, харьков
 
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