24.06.2020 16:52

Завтра в Харкові стартує ЗНО

Зовнішнє незалежне оцінювання з математики пройде 25 червня в Україні.



Завтра в Харкові стартує ЗНО



Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, завтра починається основна сесія ЗНО-2020. Для проходження тесту з математики зареєструвалися 186 тис. 72 особи, для яких створено 12 тис. 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.



Допуск до пунктів тестування триватиме з 9:50 до 10:50. Учасники повинні будуть пройти вимірювання температури і процедуру ідентифікації. В УЦОЯО нагадали, що вхід в пункти проведення ЗНО буде дозволений тільки при наявності в учасника оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серію (при наявності) та номер якого зазначені в Сертифікаті); запрошення-перепустки, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки учасника ЗНО.

Якщо учасник прибудете до пункту тестування після 10:50, його не допустять до тестування.

«Радимо взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися. Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо», - повідомляється на сайті центру.



Зазначимо, що для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, пройде додаткова. Для цього потрібно протягом п'яти днів подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти.



Нагадаємо, основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня з 11-ти предметів: математики, української мови та літератури, фізики, іспанської, німецької та французької мов, англійської мови, історії України, біології, географії, хімії. До ЗНО допускатимуть учасників з температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб і в захисних масках. Пробне ЗНО в зв'язку з карантином проходило дистанційно.