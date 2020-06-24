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24.06.2020  11:21   

Главный санварач Украины рассказал, как завтра будет проходить ВНО по математике

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал участников ВНО соблюдать карантинные ограничения, ограничить мобильность и придерживаться правил гигиены перед тестированием.


// facebook

Об этом он заявил на брифинге в среду, 24 июня.

"Правительство, органы местного самоуправления, департаменты образования, главные государственные санитарные врачи областей, директора школ, учителя сделали все возможное для того, чтобы гарантировать безопасное проведение внешнего независимого оценивания в условиях карантина. Следуйте карантинных мероприятий, ограничьте сегодня, 24 июня, свою мобильность, не посещают места массового скопления людей, мыть руки, обрабатывайте руки антисептиком, носите маски в общественных зданиях", - сказал Ляшко.

Уже 25 июня в каждой школе, где будут проводить тестирования, организуют четкие маршруты входа учащихся на территорию.

"На входе разработаны определенные графики. Детей, которые будут приходить на ВНО, перед входом опросят о состоянии здоровья, им измерят температуру, показана четко определенная аудитория, где будет сдаваться ВНО, по стрелкам участники проходят к своей аудитории, в аудитории будет 15 человек, а стулья так расставлены, чтобы дистанция была не менее 1.2 метра", - добавил Ляшко.

Кроме того, в школах будут расставлены антисептики для рук, в наличии будет мыло, проточная вода и бумажные полотенца, а на входе всем будут предоставлены защитные маски, медицинские работники будут иметь защитные костюмы.

Источник:   korrespondent
 Тэги:  зно, вно, харьков, температура, аудитория, маска, медик
 
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