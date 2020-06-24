24.06.2020 09:11

МОН разработали новое положение о школьном дистанционном образовании

Министерство образования и науки разработало положение с разъяснениями о дистанционном образовании. Такой подход планують ввести уже в этом учебном году. Пока текст документа требует общественного обсуждения, только после этого и будет принято окончательное решение.



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Внедрение дистанционного образования в Украине возможно уже с этого года. По крайней мере Министерство образования делает первые шаги. Ведомством разработано соответствующее положение с разъяснениями, проект документа уже обнародован для общественного обсуждения. В тексте отмечается, что организовывать дистанционное обучение будут согласно потребностей, способностей и возможностей учащихся.



Предусматривается, что получать среднее образование школьники будут разными формами дистанционного обучения. Но не все. Речь о тех учениках, кто по уважительным причинам требует получения домашнего обучения. Разрабатывать соответствующую программу и принимать решение о дистанционных классах будет педагогический совет школы.



Положение о дистанционной форме получения общего среднего образования:

Организация дистанционного обучения должна обеспечить возможность реализовать право учащихся на качественное и доступное образование в соответствии с их способностями, интересами, потребностями, мотивацией, возможностями и опытом. В случае необходимости дистанционное обучение может организовываться по индивидуальному Учебному плану. Планируется, что организация образовательного процесса при дистанционном обучении может предусматривать учебные занятия, вебинары, онлайн форумы и конференции, самостоятельную работу, исследовательскую, поисковую, проектную деятельность, обучающие игры, консультации и другие формы организации образовательного процесса, определенные образовательной программой образовательного учреждения.



В МОН также отмечают, что в тексте положения учтены особенности обучения во время карантина, а также указана возможность организовывать образовательный процесс смешанной формы в одном классе.



Положение о дистанционной форме получения общего среднего образования:

Во время действия карантина образовательный процесс в школах по решению педагогического совета может организовываться таким образом, при котором отдельные темы по Учебному предмету частью учеников класса изучаются очно, другой частью учеников класса - дистанционно, в асинхронном режиме, с возможностью предоставления ученикам поддержки путем проведения консультаций. При этом для учащихся определяется очередность очного и дистанционного обучения с целью обеспечения равных условий для получения образования.



Общественное обсуждение проекта положения о дистанционной форме получения общего среднего образования продлится до 21 июля.

В то же время на сайте Президента Украины зарегистрирована петиции против массового дистанционного образования. Как отметил автор, во время домашнего обучения школьники не могут получить нужные знания. Сейчас заявление набрало уже более 30 000 подписей, впрочем его статус – «Ожидает рассмотрения», то есть официального ответа от главы государства еще нет.