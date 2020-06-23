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23.06.2020  13:56   

На Харьковщине около 23 тысяч участников зарегистрировались на ВНО по математике

Коронавирус и карантинные мероприятия не смогли охладить пыл харьковских абитуриентов.


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Количество желающих сдать экзамен не меняется в области полгода, рассказал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

"Эта цифра стабильна, в течение полугода она не меняется. У нас 107 пунктов прохождения ВНО. Они обеспечены всем необходимым санитарно-эпидемиологическим оборудованием, которое делает невозможным распространение инфекции - дезинфекторы, маски, термометры", - сказал Сидоренко.

Первый в этом году тест в форме ВНО по математике состоится в четверг, 25 июня.

 
Источник:   suspilne.media
 Тэги:  вно, зно, харьков, математика, абитуриент, поступление
 
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