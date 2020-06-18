18.06.2020 15:51

Салтовские детские сады-яслеи победили на престижном конкурсе в Киеве (ФОТО)

10 июня 2020 в течение всего дня проходил онлайн-фестиваль игры, обучение и вдохновение Play Fest 2020.



://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua

Юные игроманы и их воспитатели стали призерами на фестивале, который по своей идее и концепции является уникальным в Украине. Турнир уже несколько лету имеет целью показать как совмещать игру и обучение, как сделать обучение интересным и мотивирующим для детей и помочь взрослым понять, как подготовить ребенка сегодня в успешной реализации в мире завтра.

Одной из ключевых задач фестиваля является раскрытие образовательного потенциала игры, как важного метода формвання компетенций будущего.

Проект заведение дошкольного образования № 366 одержал победу в номинации «Истории успеха, которые вдохновляют».

Ранее сообщалось, что салтовский №440 с успехом учавствовал в архитектурной выставке-конкурсе «Успех» в рамках Всеукраинского фестиваля игры, обучение и вдохновение PlayFest.

Дошкольное учреждение представлял проект «Мой Харьков - успешный город» в номинации «Счастливый ребенок - сознательный человек - успешная страна», который получил I место.

Фото креативных идей вокруг здания яслей №366.