Салтовские детские сады-яслеи победили на престижном конкурсе в Киеве (ФОТО)

10 июня 2020 в течение всего дня проходил онлайн-фестиваль игры, обучение и вдохновение Play Fest 2020.
Юные игроманы и их воспитатели стали призерами на фестивале, который по своей идее и концепции является уникальным в Украине. Турнир уже несколько лету имеет целью показать как совмещать игру и обучение, как сделать обучение интересным и мотивирующим для детей и помочь взрослым понять, как подготовить ребенка сегодня в успешной реализации в мире завтра.
Одной из ключевых задач фестиваля является раскрытие образовательного потенциала игры, как важного метода формвання компетенций будущего.
Проект заведение дошкольного образования № 366 одержал победу в номинации «Истории успеха, которые вдохновляют».
Ранее сообщалось, что салтовский №440 с успехом учавствовал в архитектурной выставке-конкурсе «Успех» в рамках Всеукраинского фестиваля игры, обучение и вдохновение PlayFest.
Дошкольное учреждение представлял проект «Мой Харьков - успешный город» в номинации «Счастливый ребенок - сознательный человек - успешная страна», который получил I место.
Фото креативных идей вокруг здания яслей №366.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.
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