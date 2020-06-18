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18.06.2020  14:41   

Выпускники харьковских медвузов будут должны проходить военную кафедру

Министр здравоохранения Украины решил, что выпускники медицинских университетов обязаны проходить военную кафедру, от которой их освободили в 2017 году.


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Об этом заявил на брифинге 17 июня министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если мы говорим о выпускниках, поступивших в интернатуру, то они не призываются на военную службу. Если мы говорим о военной кафедре (в медицинских вузах - ред.), то это справедливый вопрос, мы начали этим заниматься.

Я уверен, что выпускники медицинских университетов должны проходить военную кафедру и должны получить соответствующее звание, иметь навыки организации системы оказания медицинской помощи в определенных условиях. Тем более, что мы находимся сейчас в военных событиях, происходящих на востоке страны", - сказал министр.

Источник:   Контракты
 Тэги:  выпуск, вуз, харьков медик, дембель
 
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