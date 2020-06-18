На сегодня нет оснований для отмены или переноса ВНО-2020, – Кабмин

18.06.2020 08:16

Причин для переноса оценивания на август пока нет.

Это заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.«Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом», - заявил премьер-министр.

По его словам, показатели, при которых будет переноситься ВНО, понятны. Это более 60 активных больных на 100 тысяч населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональных показателя – количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более чем 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием менее 12 человек на 100 тысяч населения.

«Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня мы начинаем плановый процесс ВНО», - подытожил Денис Шмыгаль.