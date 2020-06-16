Минфин разработал механизм возврата средств за пробное ВНО

Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, Правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме.
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное ВНО, не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином. За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, Правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме.
Так, около 52 млн гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования Украины (далее - УЦОЯОУ).
Минфин наработал максимально упрощен механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОЯОУ с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.
В ближайшую среду указанный механизм должен быть одобрен на заседании Правительства и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.
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