В Центре оценивания качества образования не видят оснований для отмены ВНО

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что отменить внешнее независимое оценивание (ВНО) нет никаких оснований.
"Сейчас есть два варианта развития событий: проведение ВНО от 25 июня, а также, в случае обостряться ситуация, то от 17 августа. Однако, чтобы совсем отменить ЕГЭ, насколько я понимаю, речь не идет. Главный санврач объявил критерии, по которым будут решать, можно проводить ВНО. Надеюсь, что решение будет принято до пятницы, и мы или проведем ВНО в запланированные даты, или перенесем. Запланированное ВНО будет происходить очно в классическом формате. Провести ВНО в заочном формате невозможно: нет ни технической возможности, ни инструментов, чтобы в полном объеме провести ВНО ", - заявила заместитель директора.
По ее словам, отменять ВНО нет оснований.
"Только политическое заявление может быть отмена ЕГЭ, потому что нет никаких объективных оснований. На сегодня все пункты на 100% обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты", - добавила Вакуленко.
Ранее в МОН указали, что ВНО в Украине может быть перенесено на август или пройти в режиме онлайн.
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16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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