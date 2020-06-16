16.06.2020 10:21

В Центре оценивания качества образования не видят оснований для отмены ВНО

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что отменить внешнее независимое оценивание (ВНО) нет никаких оснований.



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"Сейчас есть два варианта развития событий: проведение ВНО от 25 июня, а также, в случае обостряться ситуация, то от 17 августа. Однако, чтобы совсем отменить ЕГЭ, насколько я понимаю, речь не идет. Главный санврач объявил критерии, по которым будут решать, можно проводить ВНО. Надеюсь, что решение будет принято до пятницы, и мы или проведем ВНО в запланированные даты, или перенесем. Запланированное ВНО будет происходить очно в классическом формате. Провести ВНО в заочном формате невозможно: нет ни технической возможности, ни инструментов, чтобы в полном объеме провести ВНО ", - заявила заместитель директора.

По ее словам, отменять ВНО нет оснований.

"Только политическое заявление может быть отмена ЕГЭ, потому что нет никаких объективных оснований. На сегодня все пункты на 100% обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты", - добавила Вакуленко.

Ранее в МОН указали, что ВНО в Украине может быть перенесено на август или пройти в режиме онлайн.