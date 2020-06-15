Главная Новости Образование Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью
15.06.2020  12:34   

Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью

Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования пока работают медленнее из-за большой нагрузки. Отправить ответы пробного ВНО на проверку можно до 19 июня.


// facebook

Об этом сообщает Министерство образования и науки на своей странице в Facebook.

В ведомстве напоминают, что пройти тестовое испытание-онлайн можно до 18 часов 19 июня .

"Мы советуем Вам не волноваться и напоминаем, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня" , - говорится в сообщении. 

МОН отмечает, что Украинский центр качества образования уже работает на устранением технических проблем. 

С вопросами по пробного ВНО, в министерстве рекомендуют обращаться в региональные центры оценивания качества образования:

Харьковский

Регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области

 

Источник:   МОУ Украины
 Тэги:  вно, харьков, обслуживание
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 Образование Пробне ЗНО випускники писатимуть вдома 12.06 Образование По Харькову во время ВНО будут носится мобильные группы проверяющих Госпотребнадзора 27.05 Образование Основная сессия ВНО на Харьковщине начнется с 25 июня
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 