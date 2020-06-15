15.06.2020 12:34

Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью

Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования пока работают медленнее из-за большой нагрузки. Отправить ответы пробного ВНО на проверку можно до 19 июня.



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Об этом сообщает Министерство образования и науки на своей странице в Facebook.

В ведомстве напоминают, что пройти тестовое испытание-онлайн можно до 18 часов 19 июня .

"Мы советуем Вам не волноваться и напоминаем, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня" , - говорится в сообщении.

МОН отмечает, что Украинский центр качества образования уже работает на устранением технических проблем.

С вопросами по пробного ВНО, в министерстве рекомендуют обращаться в региональные центры оценивания качества образования:

Харьковский

Регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области