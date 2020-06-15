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15.06.2020  10:30   

Пробне ЗНО випускники писатимуть вдома

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО проходитимуть тестування 15 і 17 червня вдома, а не в навчальних закладах.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Міністерстві освіти і науки, таке рішення 12 червня ухвалив Уряд України у зв'язку із зростанням кількості хворих на коронавірус.

Інструкція, як пройти тести вдома, розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

У міністерстві також повідомили, що учасникам пробного ЗНО будуть повернуті кошти через зміну формату проведення тестування. 

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, заплановано пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, 17 червня - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

У профільному міністерстві також повідомили, що основна сесія тестування відбудеться без змін - з 25 червня по 17 липня. До ЗНО будуть допускати учасників з температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб і в захисних масках.

Источник:   ХМР
 Тэги:  вно, пробное, каарнтин
 
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