13.06.2020 12:06

Вспышка коронавируса: пробное ВНО отменили

Пробное ВНО исключено из перечня мероприятий проведение которых разрешено в период до 22 июня.



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В пятницу, 12 июня, Кабинет министров внес изменения в постановление №392, которым установлен карантин с 22 мая до 22 июня 2020 года.

В соответствии с утвержденными изменениями, в подпункте 4 пункта 3 Постановления №392 пробное ЗНО исключено из перечня мероприятий проведение которых разрешено в период карантина.

Соответственно, на период до 22 июня 2020 года запрещается посещение учебных заведений учащимися для участия в пробном внешнем независимом оценивании.

Напомним, Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке решения об отмене проведения внешнего независимого оценивания.