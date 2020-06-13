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13.06.2020  12:06   

Вспышка коронавируса: пробное ВНО отменили

Пробное ВНО исключено из перечня мероприятий проведение которых разрешено в период до 22 июня.


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В пятницу, 12 июня, Кабинет министров внес изменения в постановление №392, которым установлен карантин с 22 мая до 22 июня 2020 года.

В соответствии с утвержденными изменениями, в подпункте 4 пункта 3 Постановления №392 пробное ЗНО исключено из перечня мероприятий проведение которых разрешено в период карантина.

Соответственно, на период до 22 июня 2020 года запрещается посещение учебных заведений учащимися для участия в пробном внешнем независимом оценивании.

Напомним, Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке решения об отмене проведения внешнего независимого оценивания.

Источник:   osvita.ua
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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