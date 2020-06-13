Вспышка коронавируса: пробное ВНО отменили

Пробное ВНО исключено из перечня мероприятий проведение которых разрешено в период до 22 июня.
В пятницу, 12 июня, Кабинет министров внес изменения в постановление №392, которым установлен карантин с 22 мая до 22 июня 2020 года.
В соответствии с утвержденными изменениями, в подпункте 4 пункта 3 Постановления №392 пробное ЗНО исключено из перечня мероприятий проведение которых разрешено в период карантина.
Соответственно, на период до 22 июня 2020 года запрещается посещение учебных заведений учащимися для участия в пробном внешнем независимом оценивании.
Напомним, Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке решения об отмене проведения внешнего независимого оценивания.
Не разменивайтесь на пустяки – и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: вероятность нового романа весьма велика.
Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
С 2005 года в одну из суббот июня отмечается День вязания на публике.
влажность:
давление:
ветер: