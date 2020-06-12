12.06.2020 14:29

По Харькову во время ВНО будут носится мобильные группы проверяющих Госпотребнадзора

В УЦОКО назвали ответственных за соблюдение карантина во время ВНО.



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На региональных уровнях предусмотрено создание мобильных групп контроля обеспечения и соблюдения всех требований в условиях карантина, кроме того, ответственный за пункт тестирования имеет четко проверить, соблюдены все требования. Об этом во время брифинга об условиях проведения ВНО-2020 сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

"Предусмотрено создание на региональных уровнях мобильных групп контроля обеспечения и соблюдения всех требований, которые будут осуществляться под эгидой Государственной службы потребительского надзора. Именно сейчас эти службы уже осуществляют соответствующий контроль всех вопросов, которые касаеются подготовки пунктов тестирования пробного ВНО. Соответствующие службы будут контролировать во время основной сессии ВНО. Кроме того, у нас есть процедура самоконтроля, когда ответственный за пункт тестирования имеет четко проверить, соблюдены ли все требования: расстояние, наличие полотенец в туалетных комнатах, жидкого мыла, санитайзеров на входе, ящиков для использованных перчаток, использованных масок ", - отметил он .

Напомним, организация довоза поступающих в пункт проведения ВНО возлагается на местные органы власти. Это требование является обязательным требованием, и она будет выполнена .