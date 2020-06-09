В последние часы до конца регистрации для харьковских абитуриентов опубликовали окончательный график тестирования

9 июня в Украине последний день регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО), которое пройдет с 24 июля по 10 августа.
Об этом сообщили в Центре оценивания качества образования.
Отмечается, что право на дополнительную регистрацию имеют лица, которые не смогли подать заявку ранее по уважительным причинам.
"Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку… подготовить комплект регистрационных документов и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет)", - говорится в сообщении.
Комплект регистрационных документов должен содержать:
Даты дополнительной сессии ВНО в Украине:
Напомним, что основная сессия ВНО-2020 начнется 25 июня и продлится до 17 июля. Результаты выпускникам сообщат до 29 июля.
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