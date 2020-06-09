09.06.2020 15:51

В последние часы до конца регистрации для харьковских абитуриентов опубликовали окончательный график тестирования

9 июня в Украине последний день регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО), которое пройдет с 24 июля по 10 августа.



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Об этом сообщили в Центре оценивания качества образования.

Отмечается, что право на дополнительную регистрацию имеют лица, которые не смогли подать заявку ранее по уважительным причинам.

"Чтобы зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО, нужно правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку… подготовить комплект регистрационных документов и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет)", - говорится в сообщении.

Комплект регистрационных документов должен содержать:

оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";

заявление для участия в дополнительной сессии;

заверенную копию паспорта гражданина Украины;

заверенную копию документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет).

при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации).

Даты дополнительной сессии ВНО в Украине:

24 июля - физика;

28 июля - математика;

29 июля - испанский язык;

30 июля - французский язык;

31 июля - немецкий язык;

3 августа - английский язык;

4 августа - украинский язык и литература;

5 августа - биология;

6 августа - история Украины;

7 августа - география;

10 августа - химия.

Напомним, что основная сессия ВНО-2020 начнется 25 июня и продлится до 17 июля. Результаты выпускникам сообщат до 29 июля.