09.06.2020 11:15

9 июня начинается последняя неделя Всеукраинской школы онлайн, введенной на фоне карантина из-за коронавируса

В МОН пообещали загрузить в сеть все уроки для школьной программы, чтобы маленькие украинцы с родителями продолжили обучение.



// facebook

"Сегодня начинается последняя, 10-я, неделя Всеукраинской школы онлайн. Наша цель - вычитать всю программу и обнародовать уроки от начала и до конца карантина, чтобы каждый ребенок, который не имел доступ к качественному обучению, мог компенсировать пробелы, просмотрев видео на YouTube МОН ", - указали в министерстве.

Уроки на сегодня уже загружены на канал. Старт в 10:00:

5 класс - bit.ly/USO5class

6 класс - bit.ly/USO6class

7 класс - bit.ly/USO7class

8 класс - bit.ly/USO8class

9 класс - bit.ly/USO9class

10 класс - bit.ly/USO10class

11 класс - bit.ly/USO11class

Также в МОН обнародовали расписание с темами на эту неделю.