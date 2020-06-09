Главная Новости Образование 9 июня начинается последняя неделя Всеукраинской школы онлайн, введенной на фоне карантина из-за коронавируса
09.06.2020  11:15   

9 июня начинается последняя неделя Всеукраинской школы онлайн, введенной на фоне карантина из-за коронавируса

В МОН пообещали загрузить в сеть все уроки для школьной программы, чтобы маленькие украинцы с родителями продолжили обучение.


// facebook

"Сегодня начинается последняя, 10-я, неделя Всеукраинской школы онлайн. Наша цель - вычитать всю программу и обнародовать уроки от начала и до конца карантина, чтобы каждый ребенок, который не имел доступ к качественному обучению, мог компенсировать пробелы, просмотрев видео на YouTube МОН ", - указали в министерстве.

Уроки на сегодня уже загружены на канал. Старт в 10:00:

  • 5 класс - bit.ly/USO5class
  • 6 класс - bit.ly/USO6class
  • 7 класс - bit.ly/USO7class
  • 8 класс - bit.ly/USO8class
  • 9 класс - bit.ly/USO9class
  • 10 класс - bit.ly/USO10class
  • 11 класс - bit.ly/USO11class

Также в МОН обнародовали расписание с темами на эту неделю.

Источник:   УНН
 Тэги:  уроки, карантин, коронавирус, подготовка
 
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