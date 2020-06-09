9 июня начинается последняя неделя Всеукраинской школы онлайн, введенной на фоне карантина из-за коронавируса

В МОН пообещали загрузить в сеть все уроки для школьной программы, чтобы маленькие украинцы с родителями продолжили обучение.
"Сегодня начинается последняя, 10-я, неделя Всеукраинской школы онлайн. Наша цель - вычитать всю программу и обнародовать уроки от начала и до конца карантина, чтобы каждый ребенок, который не имел доступ к качественному обучению, мог компенсировать пробелы, просмотрев видео на YouTube МОН ", - указали в министерстве.
Уроки на сегодня уже загружены на канал. Старт в 10:00:
Также в МОН обнародовали расписание с темами на эту неделю.
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