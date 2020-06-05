Озвучена конкретная дата начала каникул у харьковских школьников

В МОН назвали дату завершения уроков Всеукраинской школы онлайн и подвели итоги.
В Министерстве образования и науки подвели итоги работы девятой недели Всеукраинской школы онлайн и напомнили, что обучение продлится до 12 июня. Осталось четыре учебных дня, поскольку понедельник 8 июня - выходной.
"Подходит к концу 9-я неделя Всеукраинской школы онлайн - впереди последнюю неделю обучения. Он продлится 4 дня - со вторника по пятницу, а понедельнику, 8 июня, будет выходным в связи с праздником ", - говорится в сообщении.
Указано, что для того, чтобы полноценно вычитать программу от начала карантина и до завершения учебного года - необходимо минимум 10 недель обучения.
"Уроки во Всеукраинской школе онлайн начались 6 апреля, поэтому продлятся до 12 июня включительно. В конце проект соберет уроки по базовым предметам по программе от начала и до конца карантина. Цель проекта - дать шанс каждому ребенку, независимо от того, как было организовано дистанционное обучение в ее школе, получить доступ к хорошим учебных материалов. Очень важно, чтобы дети имели возможность посмотреть все уроки по базовым предметам за этот период. Это поможет избежать пробелов в знаниях, которые могут повредить дальнейшему обучению ", - сообщили в пресс-служб.
Отмечается, что в рамках Всеукраинской школы также обнародуют спецуроков к важным датам. В частности, на этой неделе вышел урок ко Всемирному дню охраны окружающей среды.
"Все видеоуроки в рамках проекта будут сохранены на YouTube МОН. В дальнейшем их смогут просматривать дети для повторения или же в случае других вынужденных пропусков школы. В течение 9 недель в рамках проекта на YouTube МОН было опубликовано 1 тыс. 668 видеоуроков. Из них 239 уроков - для начальной школы (1-4 классы) ", - добавили в пресс служба.
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