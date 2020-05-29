29.05.2020 15:31

Харківський авіаційний інститут відзначає 90-річчя

Захід з нагоди 90-річчя від дня заснування Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут» ім. М. Є. Жуковського відбувся сьогодні, 29 травня, в навчальному закладі.



// city.kharkov.ua

Колектив вишу прийшли привітати представники міської та обласної влади, ректори інших університетів, керівники підприємств, з якими співпрацює університет.

Секретар Харківської міської ради Олександр Новак привітав колектив ХАІ з ювілеєм, відзначивши, що завдяки самовідданій праці вчених і досягнень випускників, ХАІ став гордістю міста Харкова. Також секретар міськради передав привітання від Харківського міського голови Геннадія Кернеса.



«Ваш університет - справжня скарбничка здобутків тисячь освічених фахівців. Колектив протягом багатьох десятиліть зберігає унікальний науковий потенціал і багаторічні славні традиції. Переконаний, що ви і надалі будете примножувати свої успіхи, сприяти науковому прогресу і вносити значний вклад у розвиток української вищої школи», - зачитав вітання Геннадія Кернеса секретар міської ради.



Олександр Новак вручив представникам вишу Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконавчого комітету міської ради та Подяки міського голови.



Ректор Національного аерокосмічного університету «ХАІ» Микола Нечипорук повідомив, що сьогодні на будівлі вишу буде відкрита меморіальна дошка першому директорові Харківського авіаційного інституту Григорію Петрову (Горбенко), а в серпні, на посвяченні першокурсників - вченому Георгію Проскурі та авіаконструктору Костянтину Калініну. Як повідомив ректор, 90 років тому ці троє видатних авіабудівників заснували на околиці Харкова інститут, який сьогодні став одним з передових в країні.



«Наш університет посідає десяте місце в країні, а за національним грантом «Горизонт 2020» - перше. Все це - завдяки нашим вченим. Колектив ХАІ здатний виконувати важкі завдання, і можу запевнити все авіаційні підприємства, що ми докладемо максимум зусиль для того, щоб і надалі готувати фахівців, які вкрай необхідні для розвитку авіації та космонавтики в Україні. Бажаю всім гарного настрою, щоб ХАІ був флагманом розвитку авіації в Україні, і ми це зробимо!» - звернувся до присутніх на святі Микола Нечипорук.



Також з нагоди ювілею ХАІ вченим університету вручили нагороди Міністерства освіти і науки України.



Довідка. Харківський авіаційний інститут було створено у 1930 році. З утворенням незалежної України став єдиним вишем в державі, що комплексно готує фахівців для авіаційно-космічної галузі за більш ніж 87 спеціальностями.



На території більш ніж 62 га розміщено 12 навчальних корпусів, 9 гуртожитків, відкритий басейн, спортивний комплекс, функціонує Аеродинамічний комплекс з дозвукових, звукових і надзвукової труб неперервної дії та Науково-дослідний інститут проблем фізичного моделювання польоту літаків.



За майже 90 років викладачі та студенти ХАІ спроєктували і підняли в небо понад 30 різних літаків та десятки безпілотних апаратів з маркою ХАІ. Університет входить до десятки кращих вишів України (10 місце у Топ-200). У 2015-2019 рр. вчені ХАІ виконали і продовжують виконувати дослідження на загальну суму понад 160 млн грн для вітчизняних і європейських партнерів (за програмою «Horizon 2020» ХАІ - лідер з залучення фінансування в Україні). Це сприяє створенню інноваційних лабораторій та центрів, серед яких - Центр «Створення та дослідження аерокосмічних об’єктів і систем».



Університет співпрацює з ДП «Антонов», Харківськім державним авіаційним виробничим підприємством, АТ «Мотор Січ», ПрАТ «ФЕД», ДП «Завод ім. В. О. Малишева» та іншими великими підприємствами.



Зараз в ХАІ навчається понад 5,5 тис. студентів. Серед випускників університету - чотири Герої України, 15 Героїв Соціалістичної Праці, понад 100 лауреатів Державних премій, більш 600 директорів об’єднань та заводів, керівників організацій, головних інженерів, головних конструкторів і технологів, близько 1 800 докторів і кандидатів наук, які формували та підтримують аерокосмічний статус України.