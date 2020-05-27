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27.05.2020  11:51   

Педагог з Харкова стала одним з кращих керівників дитячих гуртків в Україні

Третій етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» проходив протягом квітня-травня 2020 року.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті освіти, конкурс пройшов в номінації «Керівник гуртка-2020». 

Харків представляли:
– Оксана Дриль, керівник гуртка «Захоплююча математика» Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості (дослідницько-експериментальний напрям), 
– Юрій Онищенко, керівник гуртка морського відділення Харківського дитячо-юнацького клубу моряків (військово-патріотичний напрям)
– Надія Плугатарьова, керівник гуртка «Секретар керівника» Станції юних техніків № 3 (науково-технічний напрям).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та рішення організаційного комітету конкурсу за підсумками третього етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників «Джерело творчості» третє місце посіла керівник гуртка СЮТ №3 Надія Плугатарьова.

Источник:   ХМР
 Тэги:  образование, конкурс, харьков, детский кружок
 
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