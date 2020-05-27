27.05.2020 11:51

Педагог з Харкова стала одним з кращих керівників дитячих гуртків в Україні

Третій етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» проходив протягом квітня-травня 2020 року.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті освіти, конкурс пройшов в номінації «Керівник гуртка-2020».

Харків представляли:

– Оксана Дриль, керівник гуртка «Захоплююча математика» Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості (дослідницько-експериментальний напрям),

– Юрій Онищенко, керівник гуртка морського відділення Харківського дитячо-юнацького клубу моряків (військово-патріотичний напрям)

– Надія Плугатарьова, керівник гуртка «Секретар керівника» Станції юних техніків № 3 (науково-технічний напрям).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та рішення організаційного комітету конкурсу за підсумками третього етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників «Джерело творчості» третє місце посіла керівник гуртка СЮТ №3 Надія Плугатарьова.