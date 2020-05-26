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26.05.2020  14:19   

Національна онлайн-школа для підприємців запрошує бізнес пройти опитування

Міністерство цифрової трансформації України готується до запуску Національної онлайн-школи для підприємців на веб-порталі «Дія.Бізнес».


//city.kharkov.ua
Як повідомляється на сайті Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, проєкт реалізується у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку (World Bank Group).
 
Онлайн-школа передбачає безкоштовні освітні програми для підприємців. Курс складатиметься з серіалів, корисних навчальних матеріалів та тестування. Кожен з учасників після успішного закінчення навчання матиме можливість отримати сертифікат.
 
Один з перших курсів стосуватиметься фінансової грамотності. Щоб зрозуміти попит та підготувати якісні матеріали на теми, що найбільше цікавлять підприємців, Міністерство цифрової трансформації запрошує потенційних підприємців, представників малого і середнього підприємництва взяти участь у короткому опитуванні щодо потенційних тем лекцій. 
 
Відповісти на запитання можна тут до 31 травня.
Тэги:  онлайн-школа, опрос бизнеса, харьков
 
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