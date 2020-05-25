25.05.2020 14:19

Міносвіти назвало терміни проведення пробного ЗНО

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про терміни проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.



//slovoidilo.ua

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня, з інших навчальних предметів - 17 червня.

З 1 червня в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти будуть розміщені оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування.

Для входу до «Особистого кабінету учасника ПЗНО» необхідно ввести логін і пароль, отримані раніше від регіонального центру. Для того щоб роздрукувати запрошення-перепустку для участі в пробному ЗНО, необхідно скористатися опцією «Сформувати запрошення-перепустку». Документ формується у форматі PDF і завантажується автоматично.

Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься при наявності:

• оригіналу документа, за яким вони зареєструвалися для участі у пробному ЗНО;

• запрошення-перепустки;

• засобів індивідуального захисту - маски або респіратора (в тому числі виготовлених самостійно).

Також рекомендується мати при собі дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою, антисептик для рук.

Дізнатися результати пробного ЗНО можна буде за допомогою онлайн-сервісу: для їх отримання учаснику потрібно буде занести свої відповіді у спеціальний сервіс «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни:

• 15-17 червня (українська мова та література);

• 17-19 червня (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, німецька, французька та іспанська мови).

Для тих, хто скористається такою можливістю, результати тестування з української мови будуть оприлюднені до 21 червня, з решти предметів - до 23 червня.