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25.05.2020  14:19   

Міносвіти назвало терміни проведення пробного ЗНО

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про терміни проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.


//slovoidilo.ua
Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня, з інших навчальних предметів - 17 червня.
 
З 1 червня в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти будуть розміщені оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування.
 
Для входу до «Особистого кабінету учасника ПЗНО» необхідно ввести логін і пароль, отримані раніше від регіонального центру. Для того щоб роздрукувати запрошення-перепустку для участі в пробному ЗНО, необхідно скористатися опцією «Сформувати запрошення-перепустку». Документ формується у форматі PDF і завантажується автоматично.
 
Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься при наявності:
• оригіналу документа, за яким вони зареєструвалися для участі у пробному ЗНО;
• запрошення-перепустки;
• засобів індивідуального захисту - маски або респіратора (в тому числі виготовлених самостійно).
 
Також рекомендується мати при собі дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою, антисептик для рук.
 
Дізнатися результати пробного ЗНО можна буде за допомогою онлайн-сервісу: для їх отримання учаснику потрібно буде занести свої відповіді у спеціальний сервіс «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни:
 
• 15-17 червня (українська мова та література);
• 17-19 червня (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, німецька, французька та іспанська мови).
 
Для тих, хто скористається такою можливістю, результати тестування з української мови будуть оприлюднені до 21 червня, з решти предметів - до 23 червня.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  пробное вно, дата проведения, харьков, зно
 
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