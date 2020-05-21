21.05.2020 13:31

Сентябрь встретит харьковских школьников необычным посткарантинным сюрпризом - комментарии и.о. министра образования

На сентябрь запланировано корректирующее обучение, где будут проверять освоенные знания за время карантина.



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В Министерстве образования рассказали об особенностях обучения в школах с сентября, об этом сообщила в.и.о. главы МОН Любомира Мандзий в эфире Сніданок з 1+1.

"Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше и мы перейдем к другому формату обучения. То есть, будут сочетаться и классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября-месяца, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах", - сказала Мандзий.

В учреждения общего и среднего образования направят рекомендации для того, чтобы учителя из школы могли планировать структуру следующего года.

"Будет так называемое "корректирующее обучение". Учителя смогут выяснить освоение того материала учениками, который пришелся на карантин. И здесь будет исключительно индивидуальный подход исключительного каждого класса и каждого учителя", - добавила Мандзий.

По ее словам, МОН не устанавливает сроки, но эту работу предусматривают сделать в сентябре.