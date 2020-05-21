21.05.2020 12:50

Харківські школярі перемогли в Міжнародному літературному конкурсі імені Тараса Шевченка

Визначилися переможці фінального етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.



://city.kharkov.ua

У фіналі взяв участь 21 учень від Харкова та Харківської області. Кращі результати показали вісім з них:



I місце - учениця 8 класу Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» Дар'я Булуй; учениця 11 класу Харківського навчально-виховного комплексу «Гімназія-школа I ступеня» №24 Карина Желтова;



II місце - учениця 6 класу Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» Оксана Принцева; учениця 7 класу Харківської загальноосвітньої школи №126 Софія Конарева;



III місце - учениця 5 класу ХОШ №37 Марія Кучугура; учениця 8 класу Харківської спеціалізованої школи №73 Поліна Бондаренко; учень 9 класу Харківської гімназії №152 Мирослав Доронкін; учениця 9 класу Харківського ліцею №161 «Імпульс» Софія Фурманова.



Довідка. Міжнародний літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка проводиться з 2010 року. Він заснований як щорічний загальнонаціональний захід і добре відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Щорічно конкурс стає великим марафоном, протягом якого юнаки та дівчата змагаються за звання кращих знавців української мови та літератури.