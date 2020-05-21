Главная Новости Образование Студентам вузов разрешили сдавать экзамены дистанционно - комментарии министра
21.05.2020  12:34   

Студентам вузов разрешили сдавать экзамены дистанционно - комментарии министра

Экзаменационные сессии в вузах будут проходить дистанционно, если в регионе, где расположен вуз, сложная эпидемиологическая обстановка.


Фото: izborskiy-club.livejournal.com

Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире одного из центральных телеканалов.

"Если показатели в области позволят, то областная комиссия может принимать решение и администрация заведения подготавливает заведения к открытию. Это зависит от ситуации в регионе: происходит ли ослабление карантинных мер", - сказала она.

По словам главы Минобразования, когда в учебных группах насчитывается не более десяти человек, можно организовывать в вузах сдачу экзаменов и защиту диссертаций.  

При этом администрация вузов должна обеспечить соблюдение дистанцирования между студентами, наличие антисептиков, проведение дезинфекции.

Как сообщали Українські Новини, для пожилых педагогов Украины на время пандемии сделают гибкий график: объяснение МОН.

Источник:   //ukranews.com
 Тэги:  экзамены, вуз, харьков, студенты
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.04 Образование В МОН объяснили особенности и обновили сроки проведения нынешнего тестирования 25.06 Образование Харьковские школьники второй год подряд продемонстрировали одни из лучших показателей по ВНО в Украине 21.05 Образование Экзамены для учеников музыкальных школ Харькова могут оказаться последними
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 