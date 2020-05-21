21.05.2020 12:34

Студентам вузов разрешили сдавать экзамены дистанционно - комментарии министра

Экзаменационные сессии в вузах будут проходить дистанционно, если в регионе, где расположен вуз, сложная эпидемиологическая обстановка.



Фото: izborskiy-club.livejournal.com

Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире одного из центральных телеканалов.

"Если показатели в области позволят, то областная комиссия может принимать решение и администрация заведения подготавливает заведения к открытию. Это зависит от ситуации в регионе: происходит ли ослабление карантинных мер", - сказала она.

По словам главы Минобразования, когда в учебных группах насчитывается не более десяти человек, можно организовывать в вузах сдачу экзаменов и защиту диссертаций.

При этом администрация вузов должна обеспечить соблюдение дистанцирования между студентами, наличие антисептиков, проведение дезинфекции.

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