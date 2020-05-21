Студентам вузов разрешили сдавать экзамены дистанционно - комментарии министра

Экзаменационные сессии в вузах будут проходить дистанционно, если в регионе, где расположен вуз, сложная эпидемиологическая обстановка.
"Если показатели в области позволят, то областная комиссия может принимать решение и администрация заведения подготавливает заведения к открытию. Это зависит от ситуации в регионе: происходит ли ослабление карантинных мер", - сказала она.
По словам главы Минобразования, когда в учебных группах насчитывается не более десяти человек, можно организовывать в вузах сдачу экзаменов и защиту диссертаций.
При этом администрация вузов должна обеспечить соблюдение дистанцирования между студентами, наличие антисептиков, проведение дезинфекции.
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