В економічному університеті відбудеться День відкритих дверей онлайн

Одна з кафедр Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця 21 травня проведе День відкритих дверей онлайн.
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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