20.05.2020 14:19

В економічному університеті відбудеться День відкритих дверей онлайн

Одна з кафедр Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця 21 травня проведе День відкритих дверей онлайн.



//city.kharkov.ua

Захід пройде на платформі «Zoom» (ідентифікатор конференциї - 816 0855 0430, а пароль - 210516). На ньому представлять Кафедру державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки вишу. На Дні відкритих дверей розкажуть про магістерські програми та виступлять високопосадовці.

Початок - о 16:00. Учасникам потрібно зареєструватися тут

З більш детальною інформацією про навчання у ХНЕУ та іншими новинами можна ознайомитися на сайті навчального закладу.