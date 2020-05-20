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20.05.2020  14:19   

В економічному університеті відбудеться День відкритих дверей онлайн

Одна з кафедр Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця 21 травня проведе День відкритих дверей онлайн.


//city.kharkov.ua
Захід пройде на платформі «Zoom» (ідентифікатор конференциї - 816 0855 0430, а пароль - 210516). На ньому представлять Кафедру державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки вишу. На Дні відкритих дверей розкажуть про магістерські програми та виступлять високопосадовці.
 
Початок - о 16:00. Учасникам потрібно зареєструватися тут.
 
З більш детальною інформацією про навчання у ХНЕУ та іншими новинами можна ознайомитися на сайті навчального закладу.  
Источник:   Міська рада
 Тэги:  економічний університет, день
 
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