14.05.2020 09:50

Лабораторні ХПІ та zoom-конференції - харківські школярі вчаться онлайн

Вчителі та вихователі дитячих садків Харкова постійно займаються і спілкуються зі школярами онлайн.



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Про це на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я Харківської міської ради повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.



За її словами, з 13 березня всі установи освіти працюють у дистанційному режимі. Вчителі проводять відеоконференції в програмах «Zoom» та «Skype», використовують для спілкування з учнями «Google Classroom», пошту, мобільні месенджери та інші електронні платформи.



«Ми не обмежуємо вибір школи, вчителя. Вчителі вибирають найзручнішу для роботи форму. Наприклад, викладаючи в трьох різних класах, вони можуть використовувати три різні технології спілкування і роботи з дітьми. Навчальний рік ми закінчуватимемо в дистанційному режимі, оцінки діти отримуватимуть в дистанційному режимі, і я не сумніваюся, що рівень знань наших дітей не зменшиться, тому що ми звикли до того, що якість знань у місті Харкові - найвища в Україні», - зазначила Ольга Деменко.



Вона повідомила, що також зараз школам допомагають виші. Наприклад, НТУ «ХПІ» на своєму сайті проводить для школярів практичні роботи з хімії, фізики, екології, біології, механіки та електроніки. «Це і профорієнтація для старшокласників, і чудового рівня лабораторні роботи», - зазначила директор департаменту.



За словами Ольги Деменко, вихователі дитячих садків також спілкуються з дошкільнятами у віддаленому режимі і приділяють більше уваги не заняттям, а спілкуванню з дітьми та рекомендаціям батькам.



«Звичайно, батькам зараз доводиться дуже складно. У нас з ними виникли інші відносини. Мені здається, що батьки по-іншому оцінили роль вихователя і вчителя у житті сім'ї та дитини», - зазначила Ольга Деменко.



Також директор департаменту повідомила, що зовнішнє незалежне оцінювання планується провести в липні, після чого відразу розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів.



Ольга Деменко також нагадала, що під час карантину в місті безкоштовно роздали 1,5 млн масок сім'ям вихованців і школярів, працівникам освіти і жителям, які звернулися по допомогу.