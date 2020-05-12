Стали известны окончательные даты проведения ВНО-2020

После того, как начали отменять ряд ограничений, стала известна и дата проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) для абитуриентов.
Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Интерфакс-Украина.
"Планируем проведение ВНО, начиная с 25 июня до 17 июля", - заявила Мандзий в эфире телеканала "Украина 24".
По ее словам, в настоящее время Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.
Она уточнила, что этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом Украины.
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