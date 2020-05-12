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12.05.2020  13:44   

Стали известны окончательные даты проведения ВНО-2020

После того, как начали отменять ряд ограничений, стала известна и дата проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) для абитуриентов.


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Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Интерфакс-Украина.

"Планируем проведение ВНО, начиная с 25 июня до 17 июля", - заявила Мандзий в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, в настоящее время Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.

Она уточнила, что этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом Украины.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  вно, харьков, абитуриент, поступление
 
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