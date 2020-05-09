Харьковским абитуриентам 2020 установили окончательный deadline подачи документов (ПЛАН ГРАФИК)

МОН внесло изменения в условия приема на обучение в учреждения высшего образования
Министерство образования и науки внесло изменения в условия приема на обучение в учреждения высшего образования Украины. Соответствующий приказ, подписанный 4 мая 2020, прошел регистрацию в Министерстве юстиции.
Изменения претерпели сроки проведения вступительной кампании в 2020 году - все даты сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации. Так, для поступающих на основе ПЗСО регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования .
Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления - до вечера 31 августа.
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